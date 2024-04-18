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Kamyonet refüje çarpıp karşı şeride geçti

İHA İHA
18.04.2024 11:14
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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin refüje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kamyonet refüje çarpıp karşı şeride geçti

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2.Çevre Yolu üzerinde bulunan Kapalı Semt Pazarı yakınlarında H.K. idaresindeki 33 FZ 761 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak karşı şeride geçip yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan A.K. hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza yapan araç ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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