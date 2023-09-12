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Kamyonet tıra arkadan çarptı

12.09.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhangazi’de Ana yol Yalova köprüsü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kamyonet tıra arkadan çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Orhangazi’de Yalova Bursa karayolu, Yalova köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Tayfur Eryılmaz (43) idaresindeki 51 ABM 903 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Sezer Fındık (38) idaresindeki 16 SM 654 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Tayfur Eryılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevketti. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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