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Kamyonet tıra çarpıp karşı şeride geçti: 1 yaralı

08.01.2024 09:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tıra çarptıktan sonra karşı şeride geçen kamyonet, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kamyonet tıra çarpıp karşı şeride geçti: 1 yaralı

Karşı şeritten araç gelmemesi faciayı engellerken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolu Yeniköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan Y.E. (21) idaresindeki 03 VA 302 plakalı kamyonet, aynı yöne gitmekte olan M.H. (30) idaresindeki 35 BKS 371 plakalı tıra yandan çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Aşırı süratli olduğu belirlenen kamyonet, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra karşı bariyere çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Y.E. hafif yaralandı. Kamyonetin geçtiği karşı şeritte araç olmaması faciayı önlerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Y.E.’yi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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