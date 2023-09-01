Kamyonet, tırın dorsesine ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Emincan Adıgüzel yönetimindeki 06 BC 8995 plakalı tırın dorsesine aynı istikamette seyreden Mehmet Altuntaş idaresindeki 34 UK 7284 plakalı kamyonet çarptı. Tırın dorsesine adeta ok gibi saplanan kamyonette, sürücü Mehmet Altuntaş sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

