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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 06.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kamyonetin 50 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Turan yönetimindeki 28 TA 908 plakalı kamyonet gece geç saatlerde Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonetin altında kalan sürücü Turan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta yolcu olarak bulunan Ruhi ve Serbülent Yılmaz ise alanda yapılan ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kazada hayatını kaybeden sürücü Turan’ın cenazesi Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazanın alkollü olduğu iddia edilen sürücü Turan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kamyonetin 50 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Turan yönetimindeki 28 TA 908 plakalı kamyonet gece geç saatlerde Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonetin altında kalan sürücü Turan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta yolcu olarak bulunan Ruhi ve Serbülent Yılmaz ise alanda yapılan ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden sürücü Turan’ın cenazesi Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın alkollü olduğu iddia edilen sürücü Turan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

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Yüce Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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