YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

RİZE HABERLERİ  | 25.05.2020 17:36 | Son Güncelleme

Rize’nin İkizdere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kenan Yılmaz yönetimindeki 53 KA 778 plakalı kamyonet, Ballıköy- Anzer Hamurlu mevkiinde karla kaplı yolda seyir halinde iken kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ulaşılırken, yaralı sürücü Kenan Yılmaz ile Recep Ali Şinaforoğlu, bir saatlik çalışma sonucu sedye ve halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rize’nin İkizdere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kenan Yılmaz yönetimindeki 53 KA 778 plakalı kamyonet, Ballıköy- Anzer Hamurlu mevkiinde karla kaplı yolda seyir halinde iken kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ulaşılırken, yaralı sürücü Kenan Yılmaz ile Recep Ali Şinaforoğlu, bir saatlik çalışma sonucu sedye ve halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon günlerin en çok konuşulan ismi! Bakın aylık kazancı ne kadarmışSon günlerin en çok konuşulan ismi! Bakın aylık kazancı ne kadarmış
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Rize Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:45
Öğle
12:20
İkindi
16:18
Akşam
19:45
Yatsı
21:29

Rize Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Avcı Eczanesi
Merkez
Önce Saglık Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Vereseli Halk Eczanesi
Ardesen
Öztürk Eczanesi
Cayeli
Deniz Eczanesi
Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ağacın Tepesine Çardak

Ağacın Tepesine Çardak

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.