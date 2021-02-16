Kamyonet ve işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bartın’da kamyonet ve işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Bartın Kurucaşile karayolunun Avara mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçilerin bulunduğu kamyonet, karlı yolda sürüşücünün kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen işçi servisi ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralanırken bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçi servisinde tünel ve yol inşaatında çalışan işçilerin bulunduğu öğrenildi.

