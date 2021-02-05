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Kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

05.02.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşlı adam, geri manevra yapan otomobilin altında kaldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşlı adam, geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Karaova Mahallesi Deniz Tur sitesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer S. yönetimindeki 09 BDR 13 plakalı Fiat kamyonet, site içerisinde geri manevra yaptığı sırada arkasında yürüyen Muammer Keleş’i ezdi. Kanlar içerisinde yere yığılan 81 yaşındaki Keleş’i, sürücü Ömer S. kamyoneti ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürdü. Emekli Türkçe öğretmeni Muammer Keleş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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