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Kamyonetin seyir halinde zikzak çizerek trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada

İHA İHA
15.05.2024 08:07
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün seyir halindeyken zikzak çizerek sağ şeritten sol şeride geçip trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyonetin seyir halinde zikzak çizerek trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada

Olay, Alanya D-400 Karayolu Konaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BKJ 387 plakalı bir kamyonet şeridinde seyir halindeyken bir anda sağa ve sola doğru zikzak çizmeye başladı. Kamyonetin yolda diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde kasasında yük olduğu görülen kamyonetin şeridinde ilerlerken önce sağa sola savrulduğu, ardından da bir anda diğer şeride geçtiği anlar yer aldı. Kamyonetin daha sonra ise yavaşladığı anlar da görüntülere yansıdı.

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