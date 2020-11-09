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Kamyonetle çarpışıp devrildi

HATAY HABERLERİ  | 09.11.2020 16:53 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, ilçeye bağlı Antakya-Samandağ Çevreyolu Eski Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. 31 AH 666 plakalı hafif ticari araç 31 ACT 028 plakalı kamyonet ile çarpıştıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri alanda önlem aldı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik yeniden normale döndü.

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