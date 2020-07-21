YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kamyonetle otomobil çarpıştı

Kamyonetle otomobil çarpıştı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.07.2020 18:57 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kamyonet tipi ticari bir araçla otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi ile Zengin Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, Zengin Caddesi istikametinde seyreden Ali S.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kamyonet tipi ticari bir araçla otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi ile Zengin Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, Zengin Caddesi istikametinde seyreden Ali S. idaresindeki 34 CNP 646 kamyonet ile Vatan Caddesi’nde ilerleyen Emrecan A. kontrolündeki 59 RR 279 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli’ni çok avantajlı hale getirecek"

Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli’ni çok avantajlı hale getirecek"

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

42 mahallenin su sorunu çözüldü

42 mahallenin su sorunu çözüldü

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:49
Öğle
13:21
İkindi
17:18
Akşam
20:44
Yatsı
22:26

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

İlker Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Zafer Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Nevra Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Trafik polisinden maske teyakkuzu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.