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Kamyonlar sıkı denetimde

ANKARA HABERLERİ  | 18.06.2020 09:47 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde hafriyat, mıcır kamyonları, beton mikserlerin sevk irsaliyeleri, uygunluk ve izin belgeleri kontrol edildi.
Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekiplerinin korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde üzeri branda ile kapalı olmayan, aşırı yük taşıyan ve tekerlerinden yollara çamur dökülen araçlar uyarıldı. Ağır tonajlı araçların belli bir istiap hakkı olduğunu ve bu sınırı aşmaması gerektiğini belirten Mamak Zabıtası, hafriyat ve mıcır kamyonlarının kasalarının yüksekliğini aşan tarzda, brandasız olarak malzeme taşımamaları gerektiğini de bildirdi. Mamak Zabıtası yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam ettiğini kaydederek, sürücülerin gerekli önlemleri almalarını istedi.

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