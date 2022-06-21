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Kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonunda pompaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

21.06.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonunda pompaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, kamyonun otomobile ardından da akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolunun Mollakendi beldesi mevkisinde, B.T. idaresindeki boru yüklü 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G'nin kullandığı 01 ALU 24 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Ardından hızını alamayan kamyon aynı güzergahta bulunan akaryakıt istasyonundaki 2 pompaya çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Elazığ

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