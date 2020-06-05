YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kan bağışçılarına özel araçla ulaşım kolaylığı

Kan bağışçılarına özel araçla ulaşım kolaylığı

ADANA HABERLERİ  | 05.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kovid-19 sürecince kan bağışı oranının düşmesi nedeniyle Türk Kızılay Adana Şubesince, bağışçılar için yeni uygulama devreye alındı - Şube Başkanı Ramazan Saygılı: - "Düzenli kan bağışçılarını, bağış yapmaya davet ediyoruz. 'Evden çıkamıyorum' diyenleri de özel araçla evinden alıp tekrar evine bırakıyoruz" - "Günlük kan bağış yüzde 60 düşmüş durumda. Kan ihtiyacında ise düşme söz konusu değil, hastanelerde kan ihtiyacı devam ediyor"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan vermek için evden çıkmaya çekinenlere, Türk Kızılay özel araçla ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Kovid-19 sürecinde kan bağışının düşmesi nedeniyle Türk Kızılay Adana Şubesi, bağışçıların çekinmeden kan vermeye gelmesini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama devreye aldı.

Kan vermek isteyenler, 168 Türk Kızılay Çağrı Merkezi veya şubelerle irtibata geçtikten sonra, özel araçla evinden alınıyor, bağışın ardından da yine aynı şekilde evlerine bırakılıyor.

Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre illerin yanı sıra 15 kentten bağışçıların verdiği kan numunelerinin test için getirildiği Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, Kovid-19 süreci öncesi günlük 50 bin civarında işlem hacminin bulunduğunu söyledi.

Merkeze gelen kan numunelerinin gerekli testlerin yapılmasının ardından uygun bulunması halinde şifa bekleyenler için hastanelere ulaştırıldığını aktaran Saygılı, "Merkezin Kovid-19 öncesi günde 50 bin civarında günlük işlem hacmi vardı. Bu anlamda tabiri yerindeyse bir 'SOS veriyoruz'. İşlem hacmi yüzde 60 civarında azaldı, 20 binlere kadar düştü. Bu bizim için sıkıntılı bir süreç. Çünkü hastanelerde şifa bekleyenlere kan ulaştırıyor olmamız lazım." diye konuştu.

- "Günlük kan bağışı yüzde 60 düştü"

Kovid-19 sürecinde vatandaşların kan bağışıyla ilgili tedirgin olmamasını isteyen Saygılı, Türk Kızılayın bağış noktalarında gerekli bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Tüm hijyen kurallarına dikkat edildiğini de anlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"Düzenli kan bağışçılarını, bağış yapmaya davet ediyoruz. 'Evden çıkamıyorum' diyenleri de özel araçla evinden alıp tekrar evine bırakıyoruz. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaç, mevsimi olmaz, dolayısıyla her bağışçımız kan bağış noktalarına gelmeli. Günlük kan bağışı yüzde 60 düşmüş durumda. Kan ihtiyacında ise düşme söz konusu değil, hastanelerde kan ihtiyacı devam ediyor."

Kovid-19'un kandan bulaşan bir hastalık olmadığını vurgulayan Saygılı, bağışçılara kan verme çağrısında bulundu.

Saygılı, Türkiye'nin 2020 yılı kan ihtiyacının yaklaşık 3,3 milyon ünite olduğunu ve bunun karşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Adana Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
20:02
Yatsı
21:38

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Nihan Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.