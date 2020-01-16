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  4. Kan bağışı kampanyasına Vali Demirtaş’tan destek

Kan bağışı kampanyasına Vali Demirtaş’tan destek

ADANA HABERLERİ  | 16.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Kana gereksinim duyan vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak üzere Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından düzenlenen 2020 yılının ilk kan bağışı etkinliğine başta Vali Mahmut Demirtaş, olmak üzere Adana Valiliği çalışanları kan vererek destek oldu.2019 yılında da Adana Valiliği öncülüğünde başlatılan bu kampanyayla 230 bin ünite kanı toplayarak şifa bekleyen insanlara ulaştırıldığını dile getiren Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, 2020 yılı hedeflerinin 250 bin ünite kan toplamak olduğunu dile getirdi.Kan bağışına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, ‘‘Tüm kamu çalışanlarımızla Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vermek için bir aradayız’’ dedi.Kan bağışının önemine dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, sağlıklı olan her bireyin kan vermesi gerektiğini söyleyip ‘‘Kan vermek birçok insanın hayata tutunmasına yardımcı oluyor.

Kana gereksinim duyan vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak üzere Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından düzenlenen 2020 yılının ilk kan bağışı etkinliğine başta Vali Mahmut Demirtaş, olmak üzere Adana Valiliği çalışanları kan vererek destek oldu.
2019 yılında da Adana Valiliği öncülüğünde başlatılan bu kampanyayla 230 bin ünite kanı toplayarak şifa bekleyen insanlara ulaştırıldığını dile getiren Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, 2020 yılı hedeflerinin 250 bin ünite kan toplamak olduğunu dile getirdi.
Kan bağışına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, ‘‘Tüm kamu çalışanlarımızla Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vermek için bir aradayız’’ dedi.
Kan bağışının önemine dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, sağlıklı olan her bireyin kan vermesi gerektiğini söyleyip ‘‘Kan vermek birçok insanın hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Verdiğimiz kan belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacaktır” şeklinde konuştu.
Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın sağlanmasında önemli çalışmalara imza atan Türk Kızılayı yetkililerine ve personeline bu anlamlı etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Demirtaş, kan vermenin insan sağlığı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak kan bağışı yapmanın sadece acil durumlar için geçerli bir ihtiyaç olmadığını, süreklilik isteyen bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Tüm Adanalıları kan bağışında bulunmaya davet eden Vali Demirtaş, açıklamalarının ardından kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından Vali Mahmut Demirtaş’a kan bağışı kampanyasına vermiş olduğu destekten dolayı plaket takdim edildi.
Etkinliğin sonunda kan vererek kampanyaya destek olan vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

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