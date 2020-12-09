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Kan bağışına yoğun ilgi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.12.2020 20:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 54 ünite kan toplandı.Muradiye Mahallesi 100.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 54 ünite kan toplandı.
Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı’na kurulan kan bağış çadırı gün boyu hizmet verdi. Kan bağış çadırında gün boyu gönüllülerden kan toplandı. 61 gönüllü kan vermek için başvuruda bulunurken, bunlardan 7’si uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Organize edilen kampanyada toplam 54 kişi kan verdi. Duyarlı kan bağışçılarına ise hijyen kiti ve anahtarlık da takdim edildi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen çerçevesinde Muratlı’da kampanya başlattıklarını dile getiren Türk Kızılayı Kan Merkezi yetkilileri, duyarlı davranan ve kan veren vatandaşlara teşekkür ederek, kan stoklarının kritik seviyeye geldiğini, bu dönemde bağışının çok önemli olduğunu ifade ettiler.

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