EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Kan grubu nasıl yazılır? Kan grubunun doğru yazılışı nasıl olmalıdır?

Kan grubu nasıl yazılır? Kan grubunun doğru yazılışı nasıl olmalıdır?

29.03.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş başvurularında, hastanelerde, ehliyette ya da resmî formlar doldururken karşımıza çıkan bölümlerden birisi de kan grubudur. Kişinin sahip olduğu kan grubunu bilmesi ve bunu doğru bir şekilde ifade edebilmesi, kişinin hayatı için oldukça önemli bir meseledir. Herhangi bir hayati olayda kişi için oldukça önemli olan kan grubunun bilinmesi ve doğru bir şekilde yazılması gerekir. Peki, kan grubu nasıl yazılır?

Kan grubu nasıl yazılır? Kan grubunun doğru yazılışı nasıl olmalıdır?

Kan grubu temel olarak kanda bulunan antikorlara bakılarak kanın özelliklerini belirtmek için oluşturulan bir sınıflandırma sistemidir. Kan grubu sisteminde temel amaç kanın yapısında bulunan eritrositlerin üzerindeki antijen çeşitlerine göre bir sınıflandırma yapılır. Eritrositlerin üzerinde pek çok antijen çeşidi bulunur. Antijen çeşitleri içerisinde en güçlü ve önemli olanları A-B ve Rh antijenleridir. Dolayısıyla genellikle kan grubu sınıflandırması bu iki antijen üzerinden yapılır.

Kan grubu nasıl yazılır?

A-B antijen sınıflandırmasına göre kanda bulunan eritrositlerin A ve B antijenini sahip olup olmamasına bakılır. Bu bağlamda kişide A antijeni varsa A, B antijeni varsa B kan grubundadır. Eğer kişide hem A hem de B varsa kişi AB kan grubuna dâhildir. Kişide iki antijen de yoksa 0 kan grubuna dâhildir.
Kan grupları yazılışlarında karışımıza çıkan Rh kısmı da yine kandaki eritrositlerde bulunmasıdır. Rh antijeni de Rh(D) olarak bakılır. Eğer bir kişide Rh(D) antijeni varsa pozitiftir. Eğer kişinin kanında Rh(D) muhteva edilmiyorsa kişi negatiftir. Kan grubunda Rh nasıl yazılır konusunda ise pozitiflik ve negatiflik önemlidir. Eğer pozitifse “Rh +”, negatifse “Rh -" yazılmalıdır.

Kan gruplarının doğru yazılışı nasıl olmalıdır?

Kan grubu yazımında karşımıza çıkan A-B-0 ve Rh (-), Rh(+) için belli bir yazım sistemi bulunur. Kan gruplarının doğru yazılışlarında ilk başta A-B-0 grubu daha sonrasında da negatif ve pozitifliğe göre Rh grubu yazılmalıdır. Bu bağlamda kan grubunun doğru yazılışı örnek olarak “0 Rh (+)” şeklinde olmalıdır.

  • “0 rh pozitif nasıl yazılır?” sorusu için doğru yazılış şekli: 0 Rh (+)
  • “A rh pozitif nasıl yazılır?” sorusu için doğru yazılış şekli: A Rh (+)
  • “B rh pozitif nasıl yazılır?” sorusu için doğru yazılış şekli: B Rh (+)
  • “AB rh pozitif nasıl yazılır?” sorusu için doğru yazılış şekli: AB Rh (+)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!
Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hangileridir?Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hangileridir?
Anahtar Kelimeler:
kan grubu kan grubu nasıl yazılır nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.