Kan grubu nasıl yazılır? Kan grubunun doğru yazılışı nasıl olmalıdır?

Kan grubu temel olarak kanda bulunan antikorlara bakılarak kanın özelliklerini belirtmek için oluşturulan bir sınıflandırma sistemidir. Kan grubu sisteminde temel amaç kanın yapısında bulunan eritrositlerin üzerindeki antijen çeşitlerine göre bir sınıflandırma yapılır. Eritrositlerin üzerinde pek çok antijen çeşidi bulunur. Antijen çeşitleri içerisinde en güçlü ve önemli olanları A-B ve Rh antijenleridir. Dolayısıyla genellikle kan grubu sınıflandırması bu iki antijen üzerinden yapılır.

Kan grubu nasıl yazılır?

A-B antijen sınıflandırmasına göre kanda bulunan eritrositlerin A ve B antijenini sahip olup olmamasına bakılır. Bu bağlamda kişide A antijeni varsa A, B antijeni varsa B kan grubundadır. Eğer kişide hem A hem de B varsa kişi AB kan grubuna dâhildir. Kişide iki antijen de yoksa 0 kan grubuna dâhildir.

Kan grupları yazılışlarında karışımıza çıkan Rh kısmı da yine kandaki eritrositlerde bulunmasıdır. Rh antijeni de Rh(D) olarak bakılır. Eğer bir kişide Rh(D) antijeni varsa pozitiftir. Eğer kişinin kanında Rh(D) muhteva edilmiyorsa kişi negatiftir. Kan grubunda Rh nasıl yazılır konusunda ise pozitiflik ve negatiflik önemlidir. Eğer pozitifse “Rh +”, negatifse “Rh -" yazılmalıdır.

Kan gruplarının doğru yazılışı nasıl olmalıdır?

Kan grubu yazımında karşımıza çıkan A-B-0 ve Rh (-), Rh(+) için belli bir yazım sistemi bulunur. Kan gruplarının doğru yazılışlarında ilk başta A-B-0 grubu daha sonrasında da negatif ve pozitifliğe göre Rh grubu yazılmalıdır. Bu bağlamda kan grubunun doğru yazılışı örnek olarak “0 Rh (+)” şeklinde olmalıdır.