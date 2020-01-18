YURTHABER
  4. Kan ve kök hücre bağışına Medikar Hastanesi’nden destek

Kan ve kök hücre bağışına Medikar Hastanesi’nden destek

KARABÜK HABERLERİ  | 18.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay’ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında düzenlenen kampanya ile kan bağışına destek oldu.Özel Medikar Hastanesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay’ı Karabük Şubesi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kan bağışına destek verdi.

Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay’ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında düzenlenen kampanya ile kan bağışına destek oldu.
Özel Medikar Hastanesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay’ı Karabük Şubesi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kan bağışına destek verdi. Hastanede gerçekleştirilen kampanya gün boyu sürdü. Kan Bağışı kampanyasına Özel Medikar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin de katılırken, hastane yönetiminin, çalışanların ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bağış yapacak kişilerin tansiyon ve kan değerleri ölçümlerini alan Türk Kızılay’ı personelleri kan bağışçılarına destek verdikleri için teşekkür etti.
Kan vermenin önemine değinen Op. Dr. Gürol Şahin, “Burada vurgulamak istediğimiz şey; Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bunun bilincinde olmamız ve halkımızda da bu bilinci oluşturmamız çok önemli. Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ile birlikte halkımızın bu konudaki farkındalığını arttırmayı amaçladık ve böyle bir kampanya düzenledik. Kan bağışında bulunan tüm personellerimize ve hastanemizde bulunan misafirlerimize bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve herkesi Kızılay’a kan bağışlamaya davet ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Keltepe Kayak Merkezi’nde hafta sonu üst günübirlik tesisi açılıyorKeltepe Kayak Merkezi’nde hafta sonu üst günübirlik tesisi açılıyor
Çanakkale Gazisi Kaçmaz’ın oğlu öğrencilerle buluştuÇanakkale Gazisi Kaçmaz’ın oğlu öğrencilerle buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:05
Öğle
13:05
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:19

Karabük Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Özden Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Karabük'ü Çiftçi Sevim Dönmez Temsil Edecek

Karabük'ü Çiftçi Sevim Dönmez Temsil Edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.