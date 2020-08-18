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Kan ve plazma bağışı kampanyasına GSO öncülüğünde iş dünyasından tam destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği ile Kızılay iş birliğinde başlatılan kan ve plazma bağışı kampanyasına Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde iş dünyasından tam destek geldi.

Kan ve plazma bağışı kampanyasına GSO öncülüğünde iş dünyasından tam destek

Gaziantep Valiliği ile Kızılay iş birliğinde başlatılan kan ve plazma bağışı kampanyasına Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde iş dünyasından tam destek geldi. Bu kapsamda Gaziantep Sanayi Odası ve Kızılay immün plazma bağışı sayısını artırmak için birlikte çalışma yürütecek.
Gaziantep Sanayi Odası’nda bir araya gelen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kızılay Gaziantep Kan Bağış Merkezi Müdürü Mehmet Akıncı ve Kızılay Kan Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Feridun Gök tarafından, Covid-19 salgınına karşı daha etkin bir mücadele verilebilmesi için toplumsal duyarlılık ve kan bağışının önemine vurgu yapıldı. Bunun için en başta alınan tedbirler kapsamında kurallara uyulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, plazma bağışında bulunularak hayat kurtarılabileceğinin altı çizildi.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’den değerlendirme
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı değerlendirmede, tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve sağlığımız için büyük bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “İnsanlık olarak bugün birbirimiz için elimizden geleni yapmak ve yaşatmak için tüm imkanlarımızla yardıma koşmak zorundayız. Sağlık alanında ülkemiz gereken altyapı ve donanıma sahip ancak, kurumlar olarak yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız var. Bu sebeple plazma ve kan bağışını hepimiz toplumsal bir sorumluluk olarak görmeliyiz. Bizim inancımızın temelinde de yardımlaşma ve zorda olana el uzatmak vardır. Öyle ki bugün immün plazma tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunabilecek kişiler en büyük iyiliği yapmış, hayat kurtarmış olacaklar” dedi.
“Gaziantep Valiliği ile Kızılay iş birliğinde Gaziantep’te başlatılan kan ve ümmin plazma bağışı kampanyası hayati önem taşıyor” diyen Ünverdi, “İş dünyası olarak bizler de bu kampanyaya katkıda bulunmak adına Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Covid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş bağışçılar verecekleri 1 ünite plazma ile 2 hastanın yaşama tutunmasını sağlayabiliyor. Biz de hastalarımıza umut olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kızılay tarafından, kan ve plazma bağışında bulunacak vatandaşlarımız için mobil bir araç hizmet veriyor. Bu bağlamda Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğümüze yürütmüş oldukları kampanya ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin hastalarımızın iyileşmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Mehmet Akıncı’dan destek çağrısı
Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Mehmet Akıncı da bu süreçte ihtiyacın karşılanabilmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini kaydederek, “Daha önce iyileşmiş vatandaşlarımızı plazma bağışına bulunmaya davet ediyoruz. Alınan plazmalar hastalara tedavi amaçlı veriliyor ve iyileşmelerine büyük katkı sağlıyor. İyileşmiş kişiler 3 ayda 10 gün ara ile 8 defa plazma bağışında bulunabiliyor. Bu süreçte plazma bağışıyla birlikte kan bağışına da ihtiyaç duyuyoruz. Bir canı yaşatmak için vatandaşlarımızı bağışçı olmaya davet ediyoruz. Sanayi Odamıza ve iş dünyamıza da göstermiş oldukları duyarlılık ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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