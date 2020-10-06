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“Kan Ver Afyon” kampanyasına destek sürüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından azalan kan stokları nedeniyle başlatılan “Kan Ver Afyonkarahisar” kampanyasına bir destekte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den geldi.Kant meydanındaki kan bağış noktasına gelerek ilk olarak muayene olan MHP Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra azalan kan stoklarına destek vermek için kan bağışında bulundu.Kampanya kapsamında yapılan kan bağışı seferberliği hakkında bilgi veren Kartal, “Kan Ver Afyonkarahisar” kampanyasına destek için bir araya geldiklerini aktardı.

Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından azalan kan stokları nedeniyle başlatılan “Kan Ver Afyonkarahisar” kampanyasına bir destekte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den geldi.
Kant meydanındaki kan bağış noktasına gelerek ilk olarak muayene olan MHP Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra azalan kan stoklarına destek vermek için kan bağışında bulundu.
Kampanya kapsamında yapılan kan bağışı seferberliği hakkında bilgi veren Kartal, “Kan Ver Afyonkarahisar” kampanyasına destek için bir araya geldiklerini aktardı. Kartal, “Kampanya kapsamında MHP teşkilatı mensuplarımızla beraber kan bağışı yapmak amacıyla burada bulunuyoruz. Türkiye Afyonkarahisar Platformu temsilcilerinin bizi davet etmesinin ardından bizde konuya ilgili olduğumuzu ve pandemi süreci nedeniyle kan stoklarında azalmaların olduğunu kendileri bize bildirdiler, destek istediler. Bizde MHP teşkilatları olarak her zaman gerek Türk Kızılay’ının gerekse de bize ihtiyaç olan her alanda devletimizin, milletimizin yayında olduğumuzu göstermek amacıyla burada kan bağışında bulunduk” diye konuştu.

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Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
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