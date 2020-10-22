‘Kan ver Afyon’ kampanyasına destek sürüyor

Afyonkarahisar’da ekim ayında başlatılan, “Kan Ver Afyon” kampanyasına bir destekte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden geldi.

Zafer Meydan’ındaki kan bağış noktasına gelen Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelleri, sporcuları, gönüllü gençleri ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü memurları azalan kan stoklarına destek vermek için kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Bağış Merkez Müdürü Dr. Kubilay Akman yaptığı açıklamada kampanyanın ekim ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Akman; “Afyonkarahisar Kızılay’ın yürüttüğü kan bağış kampanyasına sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları destek vermektedir. Buradan değerli kamu müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz bize verdikleri destekten dolayı. Kampanyamız Ekim ayı boyunca devam edecektir. Kampanyamızın şuanda üçte ikisine geldiğimizde gayet güzel sonuçlarımızı aldık. Halkımız son derece duyarlı olarak bizlere destek veriyorlar” dedi.



