YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kan vermek isteyenleri Şehzadeler taşıyacak

Kan vermek isteyenleri Şehzadeler taşıyacak

MANİSA HABERLERİ  | 07.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi, Türk Kızılayı Manisa şubesi azalan kan stoklarının yeniden yükseltmek için ortak bir çalışmaya imza attı.

Kan vermek isteyenleri Şehzadeler taşıyacak

Şehzadeler Belediyesi, Türk Kızılayı Manisa şubesi azalan kan stoklarının yeniden yükseltmek için ortak bir çalışmaya imza attı. Yapılacak çalışma ile Şehzadeler sınırları içerisinde kan vermek isteyen vatandaşların 8 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Cumartesi günleri evlerinden belediye araçları ile alınarak kan bağış merkezlerinde kan vermeleri sağlanacak.
Şehzadeler Belediyesi, pandemi süreci nedeni ile azalan kan stoklarının yeniden yükselmesi için Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile birlikte ortak bir çalışma başlattı. Yapılacak çalışma ile ilgili Şehzadeler Belediyesinde Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kan bağışının önemini hatırlatarak, “Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile birlikte bu hafta sonu için hayırlı bir çalışmaya imza atıyoruz. 8 Mart Cuma ve 9 Mart Cumartesi sabah saat 09.00’dan gece 23.00’a kadar kan vermek isteyen vatandaşlarımız 4449045 Beyaz Masa birimimizi aradıkları takdirde belediyemize ait araçlarla vatandaşlarımız evlerinden alınarak kan bağış merkezlerine götürülerek kan bağışında bulunmaları sağlanacak. Bu çalışmamız sokağa çıka kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü de geçerlidir. Bu konuda ilçe kaymakamlığımız ile görüşmelerimiz gerçekleştirdik. Kan verme konusu bir izin sebebi olduğu için yeniden izin alma gereği yoktur. Hangi mahallemizden olursa olsun Şehzadeler ilçemizin sınırlarında kan bağışında bulunmak isteyen hemşehrilerimizi cuma ve cumartesi günü 09.00 ile 23.00 saatleri arasında kan bağış merkezine götürüp kan vermelerini sağlayıp ardından tekrardan evlerine bırakacağız. Kan bağışı son derce önemlidir. Yaşamış olduğumuz bu pandemi sürecinde kan stoklarında ciddi bir azalma söz konusu bu yüzden diyoruz ki haydi Şehzadeler, haydi Manisa, kan ver, can ver Kızılay’a destek ol diyoruz. Bu noktada biz Şehzadeler olarak böylesine önemli bir konuda Türk Kızılayına destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

“Kan bağışında ciddi oranda düşüş yaşıyoruz”
Ramazan ayı ve Pandemi süreci nedeni ile kan bağış oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Türk Kızılayı Manisa Şube Başkan Selman Keresteci ise şunları söyledi: “Yaşam devam ettiği müddetçe hayat sıvımız olan kan ihtiyacımızda sürekli olarak devam ediyor. İçerisinden geçtiğimiz bu süreçte maalesef kan bağış oranlarımızda ciddi oranlarda bir düşüş yaşıyoruz. Manisa pandemi süreci öncesinden kan bağışı noktasında Türkiye’de en önde gelen iller arasındaydı. Manisa’daki tüm hastanelerimizin kan ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyorduk. Ancak bu süreçte yaşanan ciddi düşüşler nedeni ile zaman zaman taleplere cevap veremiyoruz. Yaptığımız çalışmalarımıza göre Ramazan ayı sonrasında düzelme eğilimine geçeceğimizi öngörüyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz süreç nedeni ile yaklaşık 4 haftalık bir süreçte kan sıkıntımız ciddi şekilde devam edecek. Kan bağış kampanyamıza büyük destekler sunan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e katkıları nedeni ile çok teşekkür ediyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Manisa Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:15
Yatsı
21:44

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.