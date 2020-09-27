YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü

Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Herki aşireti kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Cilo ve Sat Dağlarının ‘milli park’ ilan edilmesi nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.Kanaat öneri Fırat, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinin ‘milli park’ ilan edilmesinin son derece önemli ve yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Herki aşireti kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Cilo ve Sat Dağlarının ‘milli park’ ilan edilmesi nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.
Kanaat öneri Fırat, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinin ‘milli park’ ilan edilmesinin son derece önemli ve yerinde bir karar olduğunu söyledi. Fırat, “PKK’nın asıl amacı Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de içine alacak şekilde Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde Kürdistan olarak adlandırdıkları bölgede Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda bağımsız birleşik demokratik bir Kürdistan devleti kurmaktır. Bu amacını gerçekleştirmek için silahlı mücadeleyi esas almıştır. Bu mücadele için de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere silahsız ve masum bölge halkına karşı yüzlerce katliamlara giriştiği gibi, ekonomiyi zarara uğratmak, istismar noktası olarak gördükleri geri kalmışlığı kıracak yatırım ve hizmetleri engellemek için araç gereç, kuruluş ve tesislere sabotaj türü saldırılarda bulunmak, turizm sektörünü baltalamak, ülkeye turist gelmesini engellemek için faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğü zaman Cumhurbaşkanımız tarafından Yüksekova’ya bağlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinin ‘milli park’ ilan edilmesi son derece önemli ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Allah’ın izniyle bundan böyle Yüksekova ilçemiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışından gelecek turistlerin ilgi odağı olacaktır ve burada değişik vesilelerle kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenerek ilimizin tanıtılmasında çok büyük bir katkı sunacağı gibi ekonomimize de büyük katkılar sağlayacaktır. Bölgemizin saklı cenneti olarak da bilinen Sat Göllerini turizme kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Valimiz İdris Akbıyık’a ve herkese şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Burada insanımızın huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize de afiyet ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde

Hakkari Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:50
Öğle
12:01
İkindi
15:23
Akşam
18:02
Yatsı
19:17

Hakkari Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Umut Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu
Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu
Yüksekova’da korona virüse karşı ‘tedbirli olalım’ afişleri asıldı
Yüksekova’da korona virüse karşı ‘tedbirli olalım’ afişleri asıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.