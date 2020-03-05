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Kanada Büyükelçisi’nden SANKON’a ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 13:09 | Son Güncelleme

Kanada Ankara Büyükelçisi Jamal Ashraf Khokhar, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunarak resmen göreve başlayan Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Jamal Ashraf Khokhar, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.

Kanada Büyükelçisi’nden SANKON’a ziyaret

Kanada Ankara Büyükelçisi Jamal Ashraf Khokhar, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunarak resmen göreve başlayan Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Jamal Ashraf Khokhar, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti. Büyükelçi Jamal Ashraf Khokhar’ı SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve SANKON yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Türkiye ile Kanada arasında ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere değinen Jamal Ashraf Khokhar, “Her iki ülke arasındaki ilişkilerimiz en üst düzeydedir. Desteğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Göreve atanmanızdan dolayı sizi kutlarım. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmaya hazırız” diye konuştu.

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