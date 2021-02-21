YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kanadı kırılan şahin için seferberlik

Kanadı kırılan şahin için seferberlik

21.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası’nda duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan şahin için seferberlik başlatıldı.

Kuşadası’nda duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan şahin için seferberlik başlatıldı. Klinikte müdahale edilen şahinin kanadının kırık olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan şahin için bu konuda çalışmalarıyla tanınan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)’ne haber verildi. EKODOSD gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı tarafından klinikte ilk müdahale yapılan şahinin çekilen röntgen filminde kanadının kırık olduğu tespit edildi.
Platin takılarak müdahale edilen şahin, EKODOSD derneğinde bir gün gözetim altında tutulduktan sonra Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şahin buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi. Yaralı şahinin tedavisine veterinerlik fakültesinde de devam edilecek ve iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:24
Sabah
07:44
Öğle
13:27
İkindi
16:31
Akşam
19:00
Yatsı
20:16

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Efeler Belediyesi’nin zabıtalar sokağa çıkma kısıtlamasına can dostlar için mesai yaptı

Efeler Belediyesi’nin zabıtalar sokağa çıkma kısıtlamasına can dostlar için mesai yaptı

CHP İl Başkanı Çankır; Duruşmayı biz de takip edeceğiz

CHP İl Başkanı Çankır; Duruşmayı biz de takip edeceğiz

Aydınlılar kısıtlamaya uyuyor

Aydınlılar kısıtlamaya uyuyor

Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Atılgan, Rektör Aldemir ile görüştü

Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Atılgan, Rektör Aldemir ile görüştü

Aydın'da tır ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'da tır ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Firari FETÖ üyesi polis tarafından yakalandı

Firari FETÖ üyesi polis tarafından yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.