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Kanal D o dizinin fişini çekti! Final kararı verildi

19.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda yayın hayatına başlayan diziler arasından bir yapım reyting savaşına yenildi. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan, oyuncuları arasında Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın yer aldığı Kraliçe dizisinden üzen haber geldi.

Kanal D o dizinin fişini çekti! Final kararı verildi

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Kraliçe dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan Ateş karakterine, Burcu Özberk Deniz'e, Selin Şekerci Zeynep'e hayat veriyor.

kraliçe

Birsen Altuntaş'ın haberine göre reytinglerde düşüşte olan Kraliçe dizisi final yapacak. Mednova imzalı dizinin sezon sonuna kadar ekranda kalma planından vazgeçildiği öğrenildi.

kraliçe-dizisi

Oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi 11. bölümde sona erecek.

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