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Kanalboyu’na büyükşehir eli değdi

MALATYA HABERLERİ  | 22.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekânların başında gelen Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi’nde (Kanalboyu) bulunan kanalın temizliğini gerçekleştirdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler Kanalboyu’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kanalboyu’na büyükşehir eli değdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekânların başında gelen Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi’nde (Kanalboyu) bulunan kanalın temizliğini gerçekleştirdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler Kanalboyu’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı, ”Kanalboyu Malatya’mızın güzide bölgelerinden biri olup halkımızın yoğun olarak gezdiği alanlardan biridir. Bununla birlikte Kanalboyu’ndaki kanalın kirliği ile ilgili olarak vatandaşlarımız tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne sürekli talepler geliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, temizlik ve hijyen konusuna büyük önem vermektedir. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında olmamasına rağmen Sayın Başkanımızın temizlik konusundaki hassasiyetinden ve vatandaşlarımızın yoğun taleplerinden dolayı belli aralıklarla kanalın iç temizliği ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır” dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanları içerisinde bulunan bölgelerin temizliğine de büyük önem verdiklerini belirten Aşıcı, “Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanlarımız içerisinde bulunan bölgelerde temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Malatya’mızı daha yaşanabilir bir şehir hüviyetine kazandırmak için çalışmalarımızı başlayarak Tecde ve Beydağı, Cemal Gürsel mahallelerinden geçerek bu bölgeye gelmektedir. Bu güzergâhtaki vatandaşlarımızdan ricamız kanala çöp atmamalarıdır. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha hassas davranmalarını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kanalboyu’na büyükşehir eli değdi

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