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Kanalizasyon ekibinin dondurucu soğukla mücadelesi

02.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Kanalizasyon ekibinin dondurucu soğukla mücadelesi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri mevsim şartlarının olumsuzluklarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.Sabah saatlerinde kentin değişik mahallelerinde oluşan arızaların onarımını yapan belediye ekibi, büyük zorluk yaşadı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri mevsim şartlarının olumsuzluklarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Sabah saatlerinde kentin değişik mahallelerinde oluşan arızaların onarımını yapan belediye ekibi, büyük zorluk yaşadı. Havaların oldukça soğuk seyrettiği Hakkari’de çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, görevlerini yerine getirirken soğukla da mücadele ediyorlar.
Arıza yerinde donan zemini kazmakta zorlanan ekipler, soğuk havalara rağmen çalışmalarını sürdürerek oluşan arızalara anında müdahale ederek halkın sıkıntılarını gidermek için yoğun gayret gösteriyor.
Vatandaşlar bir taraftan donan logar kapakları, değer taraftan tıkanan kanalizasyon şebekeleri ile mücadele eden ekiplere fedakârlıklarından dolayı teşekkür ettiler.

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