Kanalizasyon yatırımına törenle start verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt İlçesi Sütlüce, Topraktepe ve Dilek Örenönü Mahalleleri Kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 25 bin metre kanalizasyon, bin 500 kişilik foseptik toplamda 25 bin 600 metre kanalizasyon hattı çalışmalarına Sütlüce, Topraktepe ve Dilek Örenönü mahallelerinde temel atma töreniyle birlikte başladı. Temel atma törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, MASKİ Genel Müdürü M.Yaşar Karataş, Yeşilyurt Ak Parti İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, ilgili şube müdürleri, mahalle muhtarları ve mahalleliler katıldı. MASKİ tarafından yapılacak olan çalışmaların temel atma töreninde memnuniyetlerini dile getiren ve üç mahalle muhtarı adına konuşmalarını yapan Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, “20 yıldır beklediğimiz alt yapı sorunumuz bugün itibariyle çözüme kavuşuyor. Başkanımızın bölgemize yapmış olduğu çalışmadan dolayı, MASKİ’nin çalışmasından dolayı, Başkanımıza ve ekibine Sütlüce, Dilek, Örenönü ve Topraktepe’nin bu rahatlığa kavuşmasını sağladıklarından dolayı teşekkür ederim. Başkanımızın aktifliğini, hizmetlerinden görüyoruz. Üç mahallemiz gerçekten mağdurlardı. Bu çalışmadan ötürü bu mağduriyetten kurtuluyoruz. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Sütlüce, Dilek Örenönü ve Topraktepe’de yapılacak olan çalışmaların 2021 yılında tamamlanacağını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ise “Bu günler bizler için önemli günler. Sayın Başkanımız göreve geldikten sonra bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda, MASKİ işlerinde ihtiyaç duyulan gerek içme suyu, gerekse kanalizasyonla alakalı acilen projelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirdik. Bizlerde Malatyamız’da ihtiyaç duyulan bütün mahallerimizde çalışmalarımızı yaptık. Özellikle bize sağlanmış olan finansmanla birlikte hızlıca bunların gerçekleştirmesine başladık. Çalışmasını başlatmış olduğumuz 4 mahallede hem içme suyuyla hem de kanalizasyonla ilgili sorunlar vardı. 2020 yılının içerisinde içme suyu ihalemizi yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin metreden fazla isale hattını tamamladık. Yaklaşık 2 bin 500 civarında bir hattımız kaldı. İnşallah birkaç ay içerisinde toparlayacağız. Bunların devamında ise bin tonluk içme suyu deposu ve kaptaj kısmıyla alakalı çalışmamız vardı. Bunları da inşallah kısa sürede tamamlayıp içme suyu çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi de kanalizasyondu. Kanalizasyonlarla alakalıda yapmış olduğumuz ihalelerle yaklaşık 25 bin 600 metre civarında Kanalizasyon şebekesi yapacağız. Yine 1500 kişilik bir foseptik çukuru yapacağız. Yapacağımız işleri 2021 yılında bir aksilik olmadığı takdirde bitirmiş olacağız. Biz bu çalışmaları yaparken özellikle bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kurumum adına, mahalleliler adına şükranlarımı sunuyorum. Bu tesisi kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya gayret edeceğiz” dedi.

İçme suyu ve alt yapı kanalizasyon çalışmalarının Sütlüce, Dilek Örenönü ve Topraktepe mahallelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Göreve geldiğimizde yönetim sistemi ve hizmet anlayışı yeni konseptle gerçekleştirilecek dedik. Malatya tarihinin en büyük yatırımları bu dönemde yapılıyor. Şuanda Sütlüce, Dilek Örenönü ve Topraktepe’de 25 milyonluk bir yatırım yapılıyor. Doğu kollektörünün ve oradaki 33 merkezin bütün bağlantıları yaptık. Niyetiniz halisse Cenabı Allah amaçlarınıza ulaştırır. Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlar dün olduğu gibi bugün olduğu gibi yarın da olacaktır. Ama bunların bizleri aldatmasına izin vermeyeceksiniz. Bu memlekette 40 yıldır Vagon Fabrikası konuşuluyordu. Biz geldik yapılıyor mu yapılıyor, bitme aşamasına geldi. Peki, bu memlekette uzun yıllardır Yimpaş konuşuluyordu, şuanda biz geldik ihalesi yapıldı. Peki, 40 yıldır ne konuşuluyordu Şire Pazarı, Buğday Pazarı konuşuluyordu ve kazı çalışmaları başladı, yapılıyor. Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu yapılıyor. Anayurt Bulvarı başladı ve bitti. Danişment Gazi Bulvarı biri kuzeyde, biri güneyde başlayıp bitti. Güney Kuşak Yolları bitti. Şuanda 3 bin 500 kişilik Özel Hareket Merkezi yapılıyor. 250 kişilik sürekli kamp merkezi yapılıyor. 5 bin kişilik Kapalı Spor Salonu, jimnastik salonu, spor kompleksleri yapılıyor. Ekmek Fabrikası, Yemek Fabrikası, Fuar Merkezi, Kütüphaneler yapılıyor. 25 Milyon TL’lik Bilkent Üniversitesi’nin yerleşkesi yapılıyor ve proje aşaması gerçekleştirildi. Fırıncı bölgesinde 250 Milyon TL’lik ilkokul, ortaokul ve lise daha sonra üniversite olmak üzere Bilkent Üniversitesi’nin yerleşkesi yapılıyor. Önümüzdeki sene yani 2021 yılının sonunda asfaltsız hiçbir yer kalamayacak. 2021 yılı sonunda da susuz, kanalizasyonsuz, altyapısız hiçbir yer kalmayacak.

Bugün temel atmasını gerçekleştirdiğimiz bölgede 25 Milyon TL’lik yapılan yatırım var. Ayrıca saniyede 150 litre bu bölgede, saniye 100 litre de alt bölgede olmak üzere saniyede 250 litre su tahsisi alındı. 150 litresini kaptaja aktarıyoruz. Diğer 100 litresini de önümüzdeki yıl aktaracağız. Bölgede kendi cazibesiyle gelecek su kaynağını da bölgeye ihdas ediyoruz. Mart ayı sonunda bölgeye şebeke suyunu vereceğiz. Yaptığımız hizmetler, ekonomik anlamda sıkıntılar, deprem dönemi ve pandemi dönemi içerisinde yapılıyor. Bu helale haram katmadığınız zaman yapılan hizmetin birin bin olmasıdır. Allah nasip ederse temelini attığımız bölgede su, kanalizasyon, alt yapı yani yaklaşık 50 Km’lik alt yapı hattı döşenecek. Bu çalışmalar Sütlüce, Dilek Örenönü ve Topraktepe’de yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun. Ricam samimi olacağız, ihlaslı olacağız, bu samimiyete zarar verecek insanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu hizmetleri engellemeye çalışan insanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu şehir hepimizin. Bu şehrin izacını bozmaya, dengesini bozmaya, kimyasını bozmaya çalışan insanlara müsaade etmeyeceğiz. Biz Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Sütlüce olacağız, hep birlikte Dilek Örenönü olacağız, hep birlikte Topraktepe olacağız, hep birlikte Malatya olacağız. Seçildikten sonra herkes bize oy vermiştir. Milletin vebali boynumuzun borcudur. Millete hizmet etme noktasında gece gündüz demeden, kar kış demeden, 7/24 sahada hizmet edeceğiz. Cenabı Allah doğrunun yardımcısıdır” diye konuştu.

