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Kanatlı Barajı’nın yapım çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 09.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kanatlı Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 79 milyon 112 bin 443 TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor” dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ’da yapımı için start verilen Kanatlı barajında çalışmalar sürüyor.

Kanatlı Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 79 milyon 112 bin 443 TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ’da yapımı için start verilen Kanatlı barajında çalışmalar sürüyor. Derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları ve dolusavak imalatları tamamlanan 43,90 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olması planlanan baraj sayesinde, Kovancılar ilçesi Demirci Ovası ile Karakoçan ilçesi Kuşcu Ovalarında bulunan 19 köyün toplam 70 bin 920 dekar tarım arazisi sulayacağı bildirildi. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 79 milyon 112 bin 443 TL gelir artışı sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.
Kanatlı Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Barajın temelden yüksekliği 79 metre olup 4,89 milyon metreküp gövde dolgu ve 43,90 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile Kovancılar ilçesi Demirci Ovası ile Karakoçan ilçesi Kuşcu Ovalarında bulunan 19 köyün toplam 70 bin 920 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 79 milyon 112 bin 443 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. İş kapsamında derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları ve dolusavak imalatları tamamlanmıştır. Barajda gövde dolgusu imalat çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

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