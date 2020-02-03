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Kandida mantarına dikkat

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

Dr.

Kandida mantarına dikkat

Dr. Fevzi Özgönül, tedaviye cevap vermeyen birçok hastalığın altında kandida mantarı enfeksiyonunun olabileceğini söyledi.
Kilo problemi , tatlı krizi yaşayan yada ekmek ve unlu yiyeceklere çok düşkün olan kişilerin hemen hemen hepsinin bağırsak florasında kandida adlı mantarın kontrolsüz çoğalma şikayeti olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, “Kandida herkesin bağırsak florasında olan bir mantar çeşididir. Özellikle sıcak, nemli ve karanlık bölgeleri sevdiği için bağırsak içerisinde ve genital bölgelerde ağız içinde kolaylıkla yerleşir” dedi.
Kandidadan yüzde yüz kurtulmanın hemen hemen imkansız olduğunu ifade eden Dr. Özgönül, “Bölgede bulunan probiyotik bakteriler tarafından kontrol altında tutulduğunda hastalık oluşturan bakterilere karşı bir nevi destek görevi de yaptığı için bir diğer yönden bağışıklık sistemimiz için de destektir. Sadece kontrolsüz üremeye başladığında geçirgen bağırsak sendromu oluşturup Haşimato tiroidi gibi, bir çok oto immün hastalığın da nedeni olabilmektedir. Kandida’nın hastalık oluşturması için kontrolsüz bir şekilde çoğalması yeterlidir” diye konuştu.
Dr. Özgönül, vücudunuzda kandida olup olmadığını ise evde yapılabilecek ‘tükürük testi’ ile öğrenmenin mümkün olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:
“Tükürük Testi; Şeffaf cam bardak (üzerinde desen olmaması önemli) Su: Cam bardağı 2/3 kadar su ile doldurun. Sabah aç karına yataktan kalkınca su içmeden veya ağzımızı çalkalamadan bu su dolu bardağa tükürün. Eğer tükürüğünüz suyun üzerinde kalıyorsa korkmayın. Büyük bir olasılıkla sizde kandida enfeksiyonu yok. Eğer tükürüğünüz su yüzeyinden dibe doğru deniz anası gibi sarkıyorsa veya dibe doğru çökme oluyorsa sizde büyük ihtimalle kandida enfeksiyonu vardır. Bu çay kürü kandida mantarını zayıflatarak probiyotik bakteriler tarafından kontrol altına alınabilmesini sağlamaktadır.
1 tutam aynısefa bitkisi ( püskül şeklinde bir tutam ), 1 bardak sıcak su, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı. Aynısefa bitkisi sıcak suda 10 dakika çay gibi demlenir kaynatılmaz. Akşam yatmadan 2 saat önce içilir. Yatmadan önce de 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı içilmesinde fayda var.”

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