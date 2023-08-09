Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kışanak, ablasının cenaze törenine katıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 30 Ekim 2016’da tutuklanan Gültan Kışanak’ın ablası Zeynep Özer, Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özer için Elazığ Cemevi’nde tören düzenlendi. Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kışanak, özel izinle ablasının cenaze törenine katıldı. Tören sonrası Zeynep Özer’in cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Elazığ merkeze bağlı Sün köyünde toprağa verildi.

Cenazenin ardından Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Ehlibeyt Cemevi’nde Gültan Kışanak misafirleri ağırlayarak, başsağlığı dileklerini kabul etti.

