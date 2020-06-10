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Kandıra plajlarına giden parke yollar yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci ve Kerpe gibi tatil beldelerindeki plajlara giden yollarda onarım gerçekleştirdi.Yeni normalleşme dönemi kapsamında yaz aylarında plajlar vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek kullanımına sunulacak.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci ve Kerpe gibi tatil beldelerindeki plajlara giden yollarda onarım gerçekleştirdi.
Yeni normalleşme dönemi kapsamında yaz aylarında plajlar vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek kullanımına sunulacak. Yeni sezon öncesi plajlara giderek denize girmek isteyen vatandaşların rahat bir ulaşım sağlaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kandıra ilçesindeki bazı tatil beldelerindeki plajlara giden yollarda onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Kumcağız’da 250 metrekare, Kovanağzı’nda bin 200 metrekare ve Cebeci’de 200 metrekare olmak üzere plajlara giden yollarda parke onarımı yapıldı. Cebeci’deki bazı bölgelerde asfalt yama çalışmaları ve Kerpe Miço Koyu Kadınlar Plajı girişine asfalt serimi yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm yıl boyunca tatil beldelerinin tümünde yol onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

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