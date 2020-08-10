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Kandıra sahillerinde hafta sonu 218 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

KOSKEM liderliğinde Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 218 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.Yaz sezonuyla birlikte Kocaeli sahillerinde boğulma riskiyle karşılaşan vatandaşlara dönük alınan önlemler de kendisini göstermeye başladı.

KOSKEM liderliğinde Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 218 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.
Yaz sezonuyla birlikte Kocaeli sahillerinde boğulma riskiyle karşılaşan vatandaşlara dönük alınan önlemler de kendisini göstermeye başladı. Kandıra bölgesinde başta olmak üzere Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Karamürsel sahillerinde denize giren vatandaşların güvenliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM ekipleri tarafından sağlanıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor. KOSKEM , önceki hafta 352 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtarmıştı.Hafta sonu; Cebeci’de 72, Kumcağızda 75, Kerpede 17, Seyrekte 5, Bağırganlıda 15, Karamürsel’de 13, Bayramoğlu’nda 7, Darıca sahilinde 10 ve görev dışında 4 kişi olmak üzere toplamda 218 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra görev bölgelerinde 47 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar bin 364 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti, bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor.

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