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Kandıra sahillerinden 250 ton atık toplandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 10:48 | Son Güncelleme

Vatandaşların geçtiğimiz hafta sonunda yoğun ilgi gösterdiği Kandıra sahillerinden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 250 ton atık topladı.Kandıra sahil bölgelerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğunluğun en yüksek seviyelere çıktığı hafta sonunda vatandaşlara hizmet vermeye devam etti.

Vatandaşların geçtiğimiz hafta sonunda yoğun ilgi gösterdiği Kandıra sahillerinden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 250 ton atık topladı.
Kandıra sahil bölgelerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğunluğun en yüksek seviyelere çıktığı hafta sonunda vatandaşlara hizmet vermeye devam etti. Bu hafta sonu yaşanan yoğunluk sonrasında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, sahil ve koylardan toplam 250 ton atık topladı. Vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenip denize girdiği Kandıra mavi bayraklı plaj ve koylarında, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki 100 personel 24 saat mesai yaptı. Vatandaşların temiz bir çevrede dinlenebilmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, evsel çöp, yosun ve diğer türlerdeki çöplerden oluşan 250 ton atık topladı. Toplanan atıklar İZAYDAŞ tesislerinde bertaraf ediliyor.
Deniz sezonunun açılmasından önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın tatil beldelerindeki yol ve plajlarda, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Plajlara ulaşan yollarda yol onarımları yapılırken, plajlardaki sosyal donatı elemanlarının bakım ve yenilenmesi de gerçekleştirildi. Öte yandan deniz sezonunun açılmasından bu yana yaklaşık 900 bin tatilcinin Kandıra sahillerine geldiği belirtildi.

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