Kandıra’da 3 bin 133 kişiye kanser taraması yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kanser tarama aracı ile Kandıra ilçesinde 3 bin 133 kişiye sağlık taraması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli’de yürütülen ‘Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın’ sloganıyla hayat bulan sağlık taramaları devam ediyor. Son olarak Kandıra ilçesinin tüm mahalle ve köylerine giden “Gezici Kanser Tarama Aracı” ile toplamda 3 bin 133 kişiye sağlık taraması yapıldı.

Alanında uzman kanser tarama ekibi tarafından Kandıra ilçesinde 14 hafta boyunca 30-65 yaş arası bin 840 kadına rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası vatandaşlara ise kolon kanseri farkındalığı için eğitim verildi. Ayrıca 850 gaitada gizli kan testi ve 443 vatandaşa HPV taraması gerçekleştirildi.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sağlık karavanıyla erken teşhisin önemi bir hayli arttı. Bu zamana kadar taranan ilçelerde pozitif sonuç çıkan vatandaşlar uzman ekiplerce hemen aile hekimlerine yönlendirilerek tedavilerine başlandı. Yapılan bu testler ve bilgilendirmeler ile hastalık vücuda yayılmadan önce önüne geçilebiliyor ve tedavinin başarıya ulaşmasında önemli rol üstleniyor.

Yetkililer bireylerin kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini de aktarırken, olağan dışı bir değişikliğin fark edilmesi durumunda KETEM’e veya doktora başvurulması gerektiğini bildiriyor. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, bu yıl Körfez, Derince, Karamürsel, Kartepe, Başiskele ve Kandıra ilçelerinde tarama gerçekleştirdi. Sağlık taramaları son olarak İzmit ilçesinde devam ediyor.

