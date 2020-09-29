YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kandıra’da 4 okula hijyen ödülü

Kandıra’da 4 okula hijyen ödülü

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaptıkları çalışmalarla hijyen şartlarını yerine getiren 4 okula ödül verildi.Eğitim kurumlarında hijyen şartlarını yerine getiren okullara verilen “Okulum Temiz Belgesi”ni Kandıra’dan 4 okul almayı başardı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaptıkları çalışmalarla hijyen şartlarını yerine getiren 4 okula ödül verildi.
Eğitim kurumlarında hijyen şartlarını yerine getiren okullara verilen “Okulum Temiz Belgesi”ni Kandıra’dan 4 okul almayı başardı. Kandıra Zafer İlkokulu, Selma Orhon Atameriç Anaokulu, Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu ve Kandıra Anadolu Lisesi’nin almaya hak kazandığı ‘Okulum Temiz Belgeleri’ni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik tarafından okul müdürlerine takdim edildi. Ödülü almaya layık görülen okullardan birisi olan Zafer İlkokulu’nun müdürü Faruk Özaydın ve müdür yardımcısı Hüdaver Soylu iki yıl önce metruk haldeki binayı kendi imkanları ile onararak azimleriyle gündeme gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:56
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Sahil Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Körfez Eczanesi
Korfez
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Gözde Eczanesi
Derince
Pelin Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İzmit’te 30 Ağustos coşkusu Nazım Usta’nın şiirleriyle yaşanacak
İzmit’te 30 Ağustos coşkusu Nazım Usta’nın şiirleriyle yaşanacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.