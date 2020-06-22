Kandıra’da arabada sinema keyfi yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Arabada Sinema’ etkinliği bu kez Kandıra’da gerçekleşirken, alanı dolduran vatandaşlar keyifli bir yaz akşamı yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirilen ‘Arabada Sinema’ etkinliği Kandıra’da gerçekleştirildi. Kandıra Kapalı Pazar alanı yanındaki otoparkta gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar arabalarından film izleme keyfini yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından alana alınan arabalar, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldı. Kandıralı vatandaşların keyifli bir yaz akşamı yaşadığı etkinliğe, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve yardımcısı Mustafa Dursun da katıldı. ‘Arabada Sinema’ etkinliğine aileleriyle ve arkadaşlarıyla gelen Kandıralılar, açık havada film izledi. 2 saat soluksuz izlenen film, dramatik sahneleriyle izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

Film öncesi izleyicilere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın görüntülü mesajı yayınlandı. Alanı dolduran vatandaşlara keyifli seyirler dileyen Başkan Büyükakın, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte uyulması gereken kuralları hatırlattı. Başkan Büyükakın, “Bu zor günlerin ardından sevdiklerinizle beraber film izlemenin keyfini yaşayabilmeniz için Büyükşehir Belediyesi olarak araçta sinema etkinliği düzenledik” dedi.

Etkinlikte vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle dinledi. Filmi izlemek için gelenlere ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi olan patlamış mısır ve su ikramında bulunuldu. Etkinlikte arabalar arasında da sosyal mesafe kuralına uyularak vatandaşların kurallar çerçevesinde bir sosyal aktivitede buluşması ve keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.

‘Arabada Sinema’ etkinliklerinin bir diğer ayağı 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de Başiskele sahil yeni açık otoparkında gerçekleşecek.

