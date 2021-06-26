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Kandıra'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti

26.06.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandıra'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti

KOCAELİ (AA) - Karadeniz'in gözde yaz turizm merkezlerinden Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 28,3 derece ölçülen deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geride bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sahillerde ölçüm yapılan merkezler arasında en yüksek deniz suyu sıcaklığı 28,3 dereceyle Kandıra'da kaydedildi.

İlçede 27,9 derece ölçülen hava sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığının gerisinde kaldı.

İskenderun deniz suyu sıcaklığında 28 dereceyle ikinci sırayı alırken onu 27,6 dereceyle İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri takip etti.

En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 19,8 dereceyle Rize merkez ve Muğla Datça'da ölçüldü.

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