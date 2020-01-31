Kandıra’da okulların kantin ve yemekhane çalışanlarına eğitim

Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okulların kantin ve yemekhane çalışanlarına hijyen eğitimi verildi.

Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden Gıda Mühendisi İbrahim Çelik ve Gıda Mühendisi Melahat Yalçınkaya, Kandıra’da okullarda çalışan kantin ve yemekhane görevlilerine, gıda mevzuatı, Türk Gıda Kodeksi, güvenilir gıda, gıda hijyeni konularında eğitim verdi. Verilen eğitimde katılımcılara önemli bilgiler aktaran Çelik ve Yalçınkaya, verilen eğitimle amaçlarının çocukların güven içerisinde beslenmelerini sağlamak olduğunu ifade ettiler.



