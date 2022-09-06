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Kandıralı çiftçinin bahçesindeki ayçiçeği tek kökte 20 baş verdi

06.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandıralı çiftçinin bahçesindeki ayçiçeği tek kökte 20 baş verdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çiftçi Türkan Bayram'ın bahçesine ektiği ayçiçeği fidesi, tek kökte 20 baş verdi.

Kırsal alandaki Yusufça Mahallesi'nde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Bayram, 2,5 dönümlük bahçesine diğer ürünlerin yanında hobi amaçlı ayçiçeği ekti.

Bir fidenin tek kökte 20 baş verdiğini gören Bayram, şaşkınlık yaşadı.

Çiftçi Türkan Bayram, AA muhabirine, bir fidanda 2 ya da 3 çiçek açmasının bile nadir görülen bir durum olduğunu anlattı.

Hobi olarak yemeklik ayçiçeği ekimi yaptığını aktaran Bayram, "Bahçede uğraşmak bana huzur veriyor. Bir fidanda tomurcuklarla 20 ayçiçeği açtığını görünce şaşırdım. Çevreden duyanlar hayrete düştü. Normalde kendimize yetecek kadar üretiyoruz. Paylaşımlarımızı gören vatandaşlardan talep gelmeye başladı. Önümüzdeki yıl daha fazla ekim yapabilirim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Bahçe Kandıra ayçiçeği bas

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