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  4. Kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın hastanede öldü

Kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın hastanede öldü

MARDİN HABERLERİ  | 16.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın hastanede öldü

MARDİN (AA) - Mardin'de bir evde kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki apartman dairesinde kavga seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Eve kapısını kırarak giren polis ekipleri, darbedilen Ş.Ç'yi kanepenin içinde ağır yaralı buldu.

112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırılan Ş.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

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