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Kangallılar seferberlik istedi

SİVAS HABERLERİ  | 28.02.2020 16:10 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde seferberlik çağrısı yapan vatandaşlar, cepheye gitmek için Askerlik Şubesine akın etti.Sivas’ın Kangal ilçesinde, Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesinin ardından Kangallılar seferberlik çağrısı yaptı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde seferberlik çağrısı yapan vatandaşlar, cepheye gitmek için Askerlik Şubesine akın etti.
Sivas’ın Kangal ilçesinde, Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesinin ardından Kangallılar seferberlik çağrısı yaptı. Cuma namazı sonrası cami önünde toplanan çok sayıda kişi Türk bayrakları açarak ilçe merkezine yürüdü. Yürüyüşe, STK temsilcileri ve siyasi partilerin de destek verdi. İlçe merkezinde ilk olarak Kuran-i Kerim okundu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Kangal Alperen Ocakları İlçe Başkanı Sami Ecevit burada bir konuşma yaptı. Ecevit konuşmasında, “Mübarek kandil gününde askerimize yapılan kahpe saldırıda, şehadet şerbeti içen askerlerimize rabbimizden rahmet diliyoruz. Bugün siyasetin bittiği ve devletçiliğimizin gereği olarak hazırız demek için burada toplandık.Bugün dilimiz ve rengimiz bir. Çanakkale’de olduğu gibi tek vücuduz.Tarih yeniden yazılacaksa Türk milleti olarak onu biz yazacağız” dedi.
Daha sonra çok sayıda kişi İlçe Askerlik Şubesine giderek, gönüllü askerlik yapmak istediklerini belirten dilekçelerini verdiler.

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