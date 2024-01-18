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"Kanlı Ocak Katliamı" şehitleri Iğdır'da anıldı

AA AA
18.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan'da 34 yıl önce Sovyet ordusunun Bakü ve diğer kentlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi.

"Kanlı Ocak Katliamı" şehitleri Iğdır'da anıldı

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince, Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda katliamın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ile Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, milletin kadim tarihini etkileyen her olayı hatırlatacaklarını belirterek, "Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, onu hatırlatacağız, 15 Temmuz'u unutmayacağız, Çanakkale'yi unutmayacağız. İşte böyle bir vesileyle yine bir aradayız." dedi.

Her zaman dimdik ayakta olduklarını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Kara Yanvar, bu coğrafyadaki şanlı tarihe sahip olan bu aziz millet cezalandırılmak, göz dağı verilmek isteniyor. 1990 yılında 20 Ocak'ta, dimdik ayakta kalıyor Azerbaycan'daki kardeşlerimiz, müthiş bir cevap veriyor. Iğdır sessiz mi kalıyor, duyulur duyulmaz Iğdır ayaklanıyor. Bu millet büyük bir millet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz, 'Kanlı Yanvar' şehitlerimiz, son dönem şehitlerimiz, 15 Temmuz şehitlerimiz hepsinin ruhu şad olsun."

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev de işgal altında kalan yüzde 20 topraklarda 30 sene seçim yapılamadığını çünkü buraların Ermeni işgalinde olduğunu söyledi.

Guliyev, "Sovyetler Birliğinin de desteğiyle o işgalde kalan topraklarımızda seçim yapamadık. Bildiğiniz gibi 2020'de 44 günlük savaşla ve geçen yıl 23 saat 56 dakikalık bir antiterör harekatıyla topraklarımızın tamamını düşman işgalinden kurtarmış olduk ve Azerbaycan bir bütün olarak sınırlarını belirlemiş oldu." diye konuştu.

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar ise şehitliğin vatan sevgisinin en güçlü ifadesi, şehitlerin bu vatan sevgisi uğruna canlarını feda eden gerçek kahramanlar olduğunu belirtti.

Vatan toprakları uğruna canlarını feda eden kahraman şehitleri anan Acar, şöyle devam etti:

"Azerbaycan Türkleri, 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü'de kadın ve çocuk ayrımı yapmaksızın yaptıkları katliamların kurbanlarına ağlıyor. Onlar ölümden korkmadılar, ölümün üzerine yürüdüler öleceklerini bile bile. Onlar için vatan, millet, özgürlük her şeyden önemliydi. O soğuk ocak gecesi verilen canlar, Azerbaycan için son değil, bir başlangıç olarak tarihe geçti. 20 Yanvar'ın bir kahramanlık destanı olarak algılanması daha doğru olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır Bakü Azerbaycan

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