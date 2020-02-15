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Kanocular yarışlara Akçapınar Azmağında hazırlanıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 15.02.2020 22:57 | Son Güncelleme

Türkiye Kano Federasyonu ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından Muğla’nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Akarsu Slalom Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçme Kampı’na katılan sporcular, çalışmalarına Ula-Akçapınar azmağında devam ediyor.Kampa katılan sporcular Akçapınar azmağının su sporları için mükemmel bir bölge olduğunu söyledi.Yaklaşık iki haftadır Köyceğiz’de kampta bulunan sporcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından antrenman yapıyor.

Kanocular yarışlara Akçapınar Azmağında hazırlanıyor

Türkiye Kano Federasyonu ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından Muğla’nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Akarsu Slalom Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçme Kampı’na katılan sporcular, çalışmalarına Ula-Akçapınar azmağında devam ediyor.
Kampa katılan sporcular Akçapınar azmağının su sporları için mükemmel bir bölge olduğunu söyledi.
Yaklaşık iki haftadır Köyceğiz’de kampta bulunan sporcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından antrenman yapıyor. Sporcular, ay sonuna kadar çalışmalarını burada sürdürecek.Kampa, Artvin TOHM ve Rize TOHM ile milli takımdan 21 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörü Emre Ertek, yaptığı açıklamada; "Sporcularımız sıcak havada iyi çalışma yürütüyorlar.Kış kampımızı sıcak havalardan yararlanarak daha verimli bir antrenman süreci geçirmek için Muğla ilini seçtik. Gerek akarsu gerek durgun su olarak doğal zengin kaynaklara sahip olan bu bölge uygun iklim koşullarıyla beraber bu iş için mükemmel bir coğrafya.
Kampımız ağırlıklı olarak dalaman da akarsu da geçse de Köyceğiz gölü ve bölgenin doğa harikası akarsularından olan 2 azmak deresini de kullandık. Akçapınar azmak deresine girmemize sebep olan misafirperver tavırları ve mükemmel ilgi alakaları için Akyaka Su Sporları kulübü ekibine sonsuz şükranlarımı sunarım.
Kampımız çok verimli geçti ama bu sporun bu bölgede bu kadar az yapılıyor olması üzdü bizleri. Gerekli çalışmalar yapılırsa normalin çok altında maliyetlerle çok güzel uluslararası parkurları dizayn edilebilir. Bu konuda yetkililerin bizleri duymalarını temenni ediyorum” dedi.

Kanocular yarışlara Akçapınar Azmağında hazırlanıyor

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