YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Kanoculara milli davet

Kanoculara milli davet

BURSA HABERLERİ  | 04.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano sporcuları Simge Kaya, Bedirhan Çıktay ve Emircan Ayaklı, Adana’da yapılan yarışların ardından milli takıma davet edildi.Türkiye Kano Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları Adana’da yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano sporcuları Simge Kaya, Bedirhan Çıktay ve Emircan Ayaklı, Adana’da yapılan yarışların ardından milli takıma davet edildi.
Türkiye Kano Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları Adana’da yapıldı. Farklı şehirlerden 98 sporcunun milli takımda yer almak için kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda Bursa Büyükşehirli sporcular Simge Kaya ve Emircan Ayaklı K1, Bedirhan Çıktay C1 kategorisinde ilk sırada yer alarak milli takıma girmeye hak kazandı.
Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek olan Büyüşehirli sporcular 12-14 Mart tarihlerinde Antalya’da 14 ülkenin yer aldığı ‘Gloria Cup Canoeing’ turnuvasında milli formayla yarışacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Bursa Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:26
Öğle
13:20
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Bursa Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Asya Eczanesi
Yildirim
Bağlarbaşı Can Eczanesi
Osmangazi
Elif Eczanesi
Osmangazi
Emek Eczanesi
Yildirim
Erencan Eczanesi
Osmangazi
Fatih Eczanesi
Osmangazi
Gökkuşağı Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.