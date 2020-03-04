Kanoculara milli davet

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano sporcuları Simge Kaya, Bedirhan Çıktay ve Emircan Ayaklı, Adana’da yapılan yarışların ardından milli takıma davet edildi.

Türkiye Kano Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları Adana’da yapıldı. Farklı şehirlerden 98 sporcunun milli takımda yer almak için kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda Bursa Büyükşehirli sporcular Simge Kaya ve Emircan Ayaklı K1, Bedirhan Çıktay C1 kategorisinde ilk sırada yer alarak milli takıma girmeye hak kazandı.

Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek olan Büyüşehirli sporcular 12-14 Mart tarihlerinde Antalya’da 14 ülkenin yer aldığı ‘Gloria Cup Canoeing’ turnuvasında milli formayla yarışacak.

