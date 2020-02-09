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Kano’da zirve Büyükşehirli sporcuların

SAKARYA HABERLERİ  | 09.02.2020 18:51 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Adana’da düzenlenen Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışlarına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Adana’da düzenlenen Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışlarına katıldı. Toplam 110 sporcunun katıldığı yarışlarda Büyükşehirli sporcular 2 altın 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Adana’da düzenlenen Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışlarına katıldı. 11 il 18 kulüpten toplam 110 sporcunun katıldığı yarışlarda 5 bin metre genç erkeklerde Büyükşehirli sporculardan Abdulsamet Beyazıt birinci olurken Cemrehan Özbek ise ikinci oldu. Büyük erkekler kategorisi 5 bin metrede ise Büyükşehirli sporculardan Mustafa Özmen yarışı birinci sırada bitirirken, Fahri Ayvaz ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yarışlarda derece elde eden Büyükşehirli sporcular tebrik edildi.

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