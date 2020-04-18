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"Kanola" Trakya'yı sarıya boyadı

EDİRNE HABERLERİ  | 18.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Trakya'daki tarlalarda çiçeklenen kanola bitkisi hem çevreyi hem de çiftçinin umudunu süslüyor - TÜ Bitki Islahı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya: - "Kanola ülkemizin çok fazla miktarda olan bitkisel yağ ithalatını düşürmeye yarayan stratejik bir yağ bitkisidir"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin önemli bir bölümünü karşılayan Trakya'da, alternatif ürün olarak ekilen kanola bitkisi çiçeklenmesiyle tarlaları süslemeye başladı.

Edirne'nin verimli topraklarını ayçiçeğinden önce sarıya boyayan kanolaya her geçen yıl daha fazla çiftçi yöneliyor.

Ilıman geçen hava şartları nedeniyle bolca çiçek yapan kanola hem çevreyi hem de çiftçinin umudunu süslüyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday ve ayçiçeği çokça yetiştirilen Trakya'da son yıllarda kanolanın da gözde tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

Kanolanın çiçek mevsiminde tarlaları sarıya bürüdüğünü belirten Kaya,"Erken hasat olan kanola dünyanın önde gelen modern bitkisel yağ işleme tesislerine ve kapasitesine sahip ülkemize ayçiçeği hasadından önce ürün sağlıyor. Kışlık olduğu için de ayçiçeği gibi yaz kuraklıklarında daha az etkilenmesi bölgede özellikle hem arıcılık ve hem de böcek aktivitesi açısından doğaya da ülkemiz için de son derece faydalı bir bitki." diye konuştu.

Kanolayı stratejik bir bitki olarak niteleyen Prof. Dr. Kaya, şunları kaydetti:

"Her ne kadar dünya petrol fiyatları düştüğünden, biyodizel için talebi son yıllarda düşse de, aslında yağı orta oleik aside sahip olduğundan kızartmalık yağı olarak kullanıma da çok uygun bir ürün.

Kanola ülkemizin çok fazla miktarda olan bitkisel yağ ithalatını düşürmeye yarayan stratejik bir yağ bitkisidir aynı zamanda. Bölgemizde mutlaka ekimin fazlaca olması gereken karlı bir bitki olan kanolanın özellikle Edirne yöresinde son birkaç yıldır ekim alanlarının artmasından son derece memnunum."

Kaya, Edirne genelinde yaklaşık 90 bin dönüm, Trakya'da ise yaklaşık 300 bin dönüm kanola ekimi gerçekleştiğini dile getirdi.

- Çiftçi bu yıl güzel verim bekliyor

Havsa'nın Arpaç köyünde çiftçilik yapan Oğuzhan Atlı da bölgede son yıllarda kanola yetiştiren çiftçilerin arttığını söyledi.

Çiftçinin hem ekonomik yönden getirisi hem de verim açısıdan memnun olduğunu aktaran Atlı, "Kanolayı zayıf yerlere ekiyoruz. Devlet desteklemesinden de memnunuz. Kanola, eylül ayında ekildi şu anda tarlalar sarı vaziyette, çiçek zamanı. 60 dönüm kanola ektim, bu yıl güzel bir verim bekliyorum." diye konuştu.

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