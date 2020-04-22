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Kanser hastalarına hizmet verecek hastane bitmek üzere

ADANA HABERLERİ  | 22.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde kanser hastalarına hizmet vermek üzere 2016 yılında temeli atılan Dr.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde kanser hastalarına hizmet vermek üzere 2016 yılında temeli atılan Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası tamamlanma aşamasına geldi.
200 yatak kapasiteli Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası’nın inşaatının kısa bir sürede tamamlanarak eylül ayında hizmete açılması bekleniyor.
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldı. Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer İnal’ın da bulunduğu ziyarette Prof. Dr. Kibar, inşaatın tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, 200 yatak kapasiteli hastanenin tamamlanmasıyla hematoloji ve onkoloji hastalarının her türlü tanı ve tedavi süreçlerinin tam teşekküllü, modern, fiziki ve teknolojik altyapıya sahip yeni hizmet binasında takip edileceğini söyledi.
Onkoloji ve hematoloji hastalarının bu hizmet binasıyla tüm sağlık hizmetlerini tek çatı altında almaya başlayacağını belirten Prof. Dr. Kibar hastanede 18’i kemik iliği nakil ünitesine ait toplam 200 hasta yatağı, poliklinikler, yoğun bakımlar, ayaktan kemoterapi ünitesi, 4 adet yüksek doz iyot uygulama odası, laboratuvarlar ve görüntüleme ünitelerinin olacağını söyledi.

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