Kanser hastalarını sanatla motive ediyorlar

ABDULLAH DOĞAN - Konya Büyükşehir Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), kanser tedavisi gören hastaların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğinde el sanatları branşlarında kurs düzenliyor.

KOMEK'in sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında onkoloji polikliniğinde verdiği kurslarda kanser hastaları, eğitmenler gözetiminde el sanatları dersi alıyor.

Hastanede verilen eğitimlerde takı tasarım, şiş örgü, ahşap boyama ve keçe aksesuarlarının yapımını öğrenen katılımcılar, böylece hastalıklarını unutarak morallerini yükseltiyor.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğinde görevli Psikolog Sevgi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserin insanları duygusal, psikolojik ve bedensel olarak etkileyen bir hastalık olduğunu söyledi.

Kanser tedavisini bütün yönüyle ele almanın önemine işaret eden Doğan, şunları dile getirdi:

"Hastane ortamında hastalarımızın ilaç süreleri çok uzun olduğu için çok sıkılıyorlar. Hastalarımız genel olarak ilaç süresinde vakit geçmediğini söylüyorlardı. Bu konuda belediye çok destek oldu. Bir hayal kurduk, onlar gerçekleştirmek için bütün imkanları sağladılar. Katılımcılarımız kurslardan çok memnun, hastalıktan uzaklaşıyorlar. İçinde bulundukları ortamı sorgulamıyorlar."